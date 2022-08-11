本港人口729萬　跌1.6%　逾十萬人淨移出　學者指受國安法等影響、料情況持續

【有線新聞】本港人口繼續下跌，最新錄得729萬人，較去年同期減少1.6%；淨移出的香港居民達到11.3萬人，是近年最多。有學者指離港人數增加，受國安法實施等因素影響，預計情況會持續。

統計處最新數字顯示截至本年中，香港人口有約729萬，較去年同期約741萬，下跌1.6%，是連續第三年下跌，數字亦是2016年以來最低。撇除單程證內地來港人士，本港香港居民淨移出有超過11.3萬人。

翻查過去的數字，2019年中香港居民仍錄得淨移入，不過之後一直出現淨移出的情況，而且越來越多，最新由五位數增加至六位數。有學者指離開香港的人越來越多，政治環境是原因之一，加上多個國家放寬移民政策，預計離港情況會持續，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝：「很多時候職業、住屋環境、甚至國安法，有時是因為未必完全理解，有很多憂慮，這個趨勢應該仍然會維持多一兩年左右。這班離開的人，我們理解的都是比較高質素的人士，因此對香港整個人口的資本，都是有負面的影響。」

政府說淨遷移的數字不是單指移民，出外工作、讀書都計算，過去十年大部分年份均錄得淨移出。疫情下各地實施嚴厲檢疫措施，令移入香港的人數繼續處於低水平，同時令離港的香港居民未能返港等，相信措施放寬後可解決問題。