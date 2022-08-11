官員利益申報　許正宇擁7物業冠絕司局長　劉業強有456幅地、一幢共7單位物業

【有線新聞】新一屆主要官員利益申報資料出爐，擁有最多物業的財庫局局長許正宇一共有7個單位；醫務衞生局局長盧寵茂及房屋局局長何永賢分別申報持有海外物業；文體旅遊局局長楊潤雄就是唯一一個沒有物業的司局長。

現屆行政會議共有22名位官守成員，擁有最多物業的是財庫局局長許正宇，一共有7個，其中4個位於港島灣仔及中西區，其餘分別在澳洲、新加坡及內地杭州；醫務衞生局局長盧寵茂就申報有4個單位，其中一個在英國的空置單位與妻子共同擁有；房屋局局長何永賢同樣申報有4個物業，在新加坡的一個仍在進行工程，預計不遲於2025年底交付；創新科技及工業局局長孫東亦有4個物業，3個在九龍城、1個在北京供家人居住；由教育局轉到文體旅遊局的楊潤雄繼續是「無殼蝸牛」，是唯一一個申報沒有物業的司局長。

至於行會其他非官守成員，鄉議局主席劉業強申報在屯門、元朗、北區、大埔及大嶼山合共有456幅土地，屯門亦有一幢共7個單位的住宅物業自用；新加入行會的鄭慕智申報在英國倫敦有兩個單位正在出租；另一位新人梁高美懿在澳洲悉尼有一個物業出租；身兼全國政協委員的陳清霞就申報在加拿大多倫多有兩個全資擁有的住宅單位。