衛星圖片顯示克里米亞俄軍基地多架戰機被毀

【有線新聞】俄羅斯位於克里米亞的空軍基地多次爆炸。雖然俄方否認受襲，但衛星圖片顯示基地留有彈坑，有多架疑似戰機損毀。烏克蘭則指俄軍在爆炸中損失了9架戰機，但無承認發動襲擊。

克里米亞的俄羅斯空軍基地周二發生連場爆炸，最新衛星圖片顯示，基地停機坪周邊有焦黑痕跡，亦有疑似彈坑，相信多架蘇30和蘇24戰機損毀。對比爆炸前的衛星圖片，左上一幢建築更是夷為平地。

俄羅斯早前否認基地受襲，稱只是庫存彈藥爆炸，並無造成戰機損毀。烏克蘭未有承認施襲，但軍方指俄軍基地爆發事件中有9架戰機被摧毀。

如果烏軍施襲屬實，將會是克里米亞2014年被俄羅斯吞併後首次遭受大規模攻擊。這個基地的戰機曾經出動空襲烏克蘭南部目標，俄羅斯此前曾警告此舉，將招致針對基輔指揮機關的反擊。

烏克蘭軍方則正在南部戰線反攻，並指控俄軍利用進佔的，扎波羅熱核電廠作掩護，發動炮擊。若烏克蘭部隊還火，勢將引發風險。

七國集團外長指控，俄軍令歐洲面臨核災風險，要求立即交還核電廠控制權。

烏克蘭總統澤連斯基則表明俄軍折損愈慘重，戰事就愈有望盡早結束，再次呼籲國際提供武器等軍事援助。

而中國駐莫斯科大使張漢暉則批評美國持續向烏克蘭提供軍備，並大規模制裁俄羅斯，是烏克蘭危機的始作俑者和主要煽動者，最終目標是利用持久戰事和制裁，打倒俄羅斯。