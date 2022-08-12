消防處引入新消毒劑　洗救護車半小時縮至數分鐘　有信心應對疫情

【有線新聞】消防處引入新消毒劑，清洗救護車的流程由半小時縮短至幾分鐘，計劃數個月內全面使用。

救護員用這個高效消毒劑，只需要5分鐘就可殺滅大部分致病原和細菌，比以往用1:49漂白水消毒，要等半小時快得多。如果有病人流血，只要灑上粉末，一分鐘內就全吸收，變成凝膠、再剷走就得。要快、還要精準，用ATP生物螢光反應檢測讀數低於250，代表沒有太多微生物、已抹乾淨。

救護監督（參事）譚傑丯：「例如大家熟悉的新型肺炎，如我們做過一些高風險的治理程序，即有霧化情況出現，我們就會做大清潔。這情況我們會到消毒站用一些高效清潔劑整輛車抹，連同工具一次過抹，高效消毒劑的接觸時間不需太久，那樣（消毒過程）已快了15分鐘。」

消防處說，需要時間採購以及訓練救護員用這些新的消毒裝備，預計數個月內，便可使用於所有救護車。

救護員用這些消毒劑時，會戴齊手套等防護裝備，避免皮膚敏感。處方說，消毒劑已得到醫學認證，加上有足夠時間風乾，市民不用擔心。

消防處亦已經增加了12個消毒站，引入「實時消毒站分流系統」，縮減救護車輪候消毒的時間，有信心應對目前上升中的疫情。