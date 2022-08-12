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2022年08月12日
港聞
新聞資訊
檢疫今改3+4 有抵港旅客疫苗通未變黃碼
【有線新聞】抵港人士即日起檢疫期改為3晚酒店檢疫加4日醫學監察，疫苗通行證亦會變為黃碼，但有人入境後，更新了安心出行，疫苗通行證仍是平時的藍碼。
來到香港，要先排隊坐車到檢疫酒店，住三晚、檢測陰性便可以外出上班上學及乘坐交通工具都可以，但不能到需要主動審查疫苗通行證的地方，包括食肆、酒吧及健身中心等。
縮短檢疫期，旅客都說是好事，高先生：「（酒店）說可以退回3日房費，約2000元，我認為可以讓我可以早點外出，覺得很好。」
理論上旅客入境後、無確診，疫苗通行證會變成黃碼，但有人的通行證仍是藍碼，方小姐：「因為我未更新，職員沒有提過（要更新）所以不知道，你現在問我才知道（要更新）。」更新後仍然是藍色。方小姐：「不知道，沒有轉（黃碼）。」
資科辦回應指，市民的應用程式有問題，可致電安心出行電話熱線查詢。
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