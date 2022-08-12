美國司法部要求法院解封特朗普住宅搜查令

【有線新聞】美國司法部證實聯邦調查局搜查前總統特朗普的海湖莊園，並以公眾利益為由，要求法院解封搜查令，披露搜查的理據。據報當局正尋找特朗普家中，有否與核武相關的機密文件。

美國司法部長加蘭罕有證實聯邦調查局人員周一，曾搜查前總統特朗普位於佛羅里達州的私人住宅海湖莊園，指是由他親自批准有關決定，強調經過深思熟慮，才採取相關行動搜證。

他又以公眾利益為由，尋求法院解封搜查令、扣押物品清單等，意味或披露調查的事實根據，不過特朗普有權拒絕。

司法部提交法庭的文件提到，由於特朗普已承認正被調查，公開有關訊息不會損害其權益。

特朗普發聲明指，律師和代表在搜查前已充分合作，質疑行動的必要性。特朗普早前更抨擊搜查私人寓所為政治報復。

聯邦調查局正調查特朗普離任時有否非法帶走文件，《華盛頓郵報》引述消息報道，當局正尋找特朗普家中有否與核武有關的機密文件。

當局的行動亦惹起特朗普支持者不滿，有人網上留言恐嚇聯邦調查局及司法部。俄亥俄州辛辛那提市周四，有持槍男人試圖闖入聯邦調查局大樓，與執法人員交火後被擊斃。據報槍手曾參與去年1月國會山莊騷亂，當局正調查他與右翼極端組織有否關聯。