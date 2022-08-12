熱浪乾旱夾擊歐洲　法葡山火不斷　意大利波河「見底」　波蘭奧得河現大量死魚

【有線新聞】歐洲受到熱浪和乾旱夾擊，法國、葡萄牙等多國山火未受控，旱情不單止重挫農牧業，高溫加上河水減少亦加劇河道污染，波蘭有河流出現數以噸計的死魚。

波蘭鄰近德國邊境的奧得河河畔布滿大量死魚，民眾在波蘭西南部的河岸已經清理逾10噸死魚。當局懷疑有氧化劑流入奧得河，指高溫加上乾旱令水位大降之下，小量污染物都可能釀成生態大災難。

同樣面臨河道乾涸的還有意大利，當地北部已有數月無下雨，上個冬季的降雪量比往年少七成，加上席捲歐洲的熱浪頻發，位於北部的全國最長河流波河幾乎完全見底，不僅令民眾嬉水消暑的景象不復見，有農民更稱缺水令今年收成減半。

而剛經歷過有史以來最高溫7月的葡萄牙，有四成半地區進入最嚴重的「極端乾旱」狀態，當地與相鄰的西班牙均山火不斷。

而在法國西南的森林大火亦已燒到第三日，歐盟六國聯手派員增援協助撲救，法國總統馬克龍形容「歐洲的團結正發揮作用」。法國今年山火累計燒毀6萬公頃土地，是往年全年平均數的六倍。

法國正處於今年第四輪熱浪，氣溫再迫近攝氏40度水平，同時面臨有史以來最嚴峻乾旱。

歐洲多國農牧業都受旱情打擊，歐盟預計今年的粟米產量減少15%，跌至15年低位，將進一步推高原本已因為俄烏戰事而高企的糧食價格。