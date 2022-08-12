政府周日起針對打擊逾600衛生黑點　設深宵防鼠隊　十月展開改善市容計劃

【有線新聞】政府星期日起，加強打擊衛生黑點，成立夜間防治鼠患隊，深夜去全港各區捉老鼠，10月開始亦會改善市容。政務司副司長卓永興說，希望做到好像深圳般、這麼美的城市園境設計。

垃圾阻街、鼠患等，環境衛生問題常見在市區。政府說要優先處理600多個黑點，星期日起推出，首階段為期三個月的措施，包括增加清理垃圾及清洗後巷的次數、延長垃圾收集站的開放時間，應付午夜及清晨的需求。

房署轄下垃圾站會增設閉路電視，打擊非法棄置。環保署會支援本地回收業，回收更多發泡膠箱，並會與內地商討將消毒過的發泡膠箱，運回去重用。政府亦會成立19隊夜間防治鼠患流動隊，深宵時段在全港各區捉老鼠，公眾街市收檔後，亦會擺放多些捕鼠器。

環境及生態局局長謝展寰：「很多街市或商販密集的地方，你日間不能擺放鼠籠，因為擺放老鼠籠會阻礙（商販）。晚上去擺放鼠籠，日間、早上我們就收回鼠籠，這樣的方式不會阻礙他人，變相很多以往我們做不到的地方，我們（現在）去得到。」

目標何時之前要捉到多少老鼠？各項措施有無關鍵績效指標？政府說，暫時答不到，因為仍在制訂中，10月會公布，而到時亦會展開為期3個月的改善市容計劃，美化公共空間及園林設計。

政務司副司長卓永興：「有些地方例如深圳，我覺得那裡的園境設計頗令人賞心悅目，我認為我們將要達到至少相同程度的園境設計。」

卓永興又說，以往各個部門分工不清晰，現在已經釐清權責、理順工作流程，希望做到持之以恆，有需要時考慮修改法例，增加執法效率及阻嚇力。