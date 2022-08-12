美國疾控中心放寬防疫指引　密切接觸者毋須隔離：九成五人已打針或染疫

【有線新聞】美國疾控中心放寬防疫指引，密切接觸者毋須隔離，學校不用每天做檢測。當局指全國有近95%人口接種了疫苗或曾染病，具一定程度免疫力。

美國疾控中心宣布進一步放寬多項隔離和社交距離措施的指引，新指引下，民眾不用保持6呎社交距離，密切接觸者無論有否接種疫苗亦毋須隔離，不過要戴口罩十日和每隔五日做檢測。學生不用每日做檢測才上學，到本班以外的班房活動限制亦都解除。至於追蹤密切接觸者的資源只會集中在高風險群組的場所，包括醫院和護老院。

專家解釋指，全國近95%人已接種了疫苗或曾染病，有一定程度免疫力，加上具備疫苗和藥物等多種工具，目前疫情與過去兩年已大有不同。不過指引保留了部分措施，確診者至少隔離五日，並戴口罩多十日；並鼓勵有病徵人士做檢測。

白宮高層抗疫官員出席參議員桑德斯問答活動時，呼籲不要對疫情掉以輕心，白宮新冠疫情協調員阿什·賈說：「新型冠狀病毒是否會消失？不，可能與我們共度餘生，但這不一定是可怕或糟糕的概念，因為底線是病毒正迅速演化，我們看到亞變種每隔數個月就出現，主要新變種就每六至九個月出現，這可能持續多一段時間，但我們一樣進步，我們正更新疫苗。」