增4,439宗確診　多4人離世　八旬翁轉院後突惡化病逝　青山醫院群組多10人染疫

【有線新聞】本港新增4,439宗新型肺炎確診，本地個案佔4,222宗，多4名患者死亡，包括一名82歲男患者，他情況穩定後轉往北大嶼山醫院，但病情隨即惡化，其後死亡。

4名死者包括3男1女，介乎80至82歲。其中一名82歲伯伯沒有打針，有高血壓、糖尿病以及曾中風，上月18日因發燒、咳嗽、肺炎，到威爾斯醫院求醫，發現對病毒呈陽性，CT值小於20，即病毒量高。上月25日轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心，翌日情況轉差、延至周四病逝。醫院管理局總行政經理李立業︰「不論在染疫上又或者整體身體狀況、維生指數都是穩定及有改善，所以就轉去北大嶼山醫院感染控制中心繼續治療，北大嶼山醫院香港感染控制中心本身都是一間醫院設備，可以處理較嚴重疾病。」

青山醫院成人精神科女病房感染群組再多9人確診，累計有15名病人及2名醫護人員染疫。李立業︰「之前有6名病人確診，與今天9名病人同一病房，但他們居住的病格並不相同，他們沒有一個會交叉傳染的情況。當然我們現時在這件事上未有一個百分百的答案，究竟當中會否有關。」

另外多7間安老院舍及5間殘疾人士院舍有爆發，部分院友及員工要檢疫。