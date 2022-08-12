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2022年08月12日
兩岸國際
新聞資訊
中國制裁立陶宛交通與通訊部副部長
【有線新聞】中國制裁日前訪台的立陶宛交通與通訊部副部長，並暫停與立陶宛在交通方面的合作。立陶宛拒絕回應。
立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特率領商業代表團，包括電動巴士企業代表，周日起訪台5日，走訪多個市和港口，探討運輸領域合作，是美國眾議院議長佩洛西後，再有外國官員到台灣。
瓦伊丘凱維丘特指，立陶宛將在台北設立經貿辦事處，並會如期在9月底開幕。
在北京，外交部批評，瓦伊丘凱維丘特竄訪台灣，踐踏一個中國原則，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和領土完整，針對其惡劣挑釁行徑決定制裁她，並暫停與立陶宛交通與通訊部，任何形式的交往及國際道路運輸領域的交流合作。
立陶宛交通與通訊部表示，未收到北京官方正式通知，拒絕回應。
自立陶宛去年允許，台北在當地設立代表處，引起中國強烈不滿，關係急轉直下，外交關係降為代辦級。
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