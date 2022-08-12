中國制裁立陶宛交通與通訊部副部長

【有線新聞】中國制裁日前訪台的立陶宛交通與通訊部副部長，並暫停與立陶宛在交通方面的合作。立陶宛拒絕回應。

立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特率領商業代表團，包括電動巴士企業代表，周日起訪台5日，走訪多個市和港口，探討運輸領域合作，是美國眾議院議長佩洛西後，再有外國官員到台灣。