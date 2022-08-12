英格蘭多個地區乾旱警告生效　多間水務公司宣布節約用水措施　540萬戶受影響

【有線新聞】歐洲受熱浪和乾旱夾擊，英國向英格蘭多個地區發出乾旱警告。多間水務公司宣布節約用水措施，540萬戶受影響。德國萊茵河中段水位，降至接近危險水平，可能無法運貨。

連日炎熱和乾燥的天氣，在首都倫敦一大片草地「自焚」，周五中午錄得攝氏35度高溫，預計過兩天氣溫繼續攀升。

英國上月打破歷史高溫，經歷近90年來最乾燥的天氣，本月降雨量只得平均數的三成半。

政府周五正式向英格蘭東部、南部和中部8個地區發出乾旱警告，意味著水務公司可推行節約用水計劃，減少不必要的用水。

其中約克郡水務公司宣布，本月26日起禁止客戶使用水喉管灌溉、洗車或注滿嬉水池等，是27年來首次，違者可被罰款1000英鎊，估計數百萬戶家庭受影響。公司解釋水庫的水位，比往時低約兩成。

環境署表示，隨著英格蘭部分地區宣布乾旱，將密切監視野生動物的情況，農民亦可能會限制耕作，又指下周初下大雨只是短暫情況，乾旱可能會持續很長時間，英格蘭需大量的水來補充水庫，秋冬季降雨量要高於平均數才足夠。

德國同樣受乾旱影響，貫穿全國的萊茵河，水位預計周末下降到40厘米以下，船隻航行可能不安全，或影響煤炭和其他貨物運輸。