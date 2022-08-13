政府明起打擊衛生黑點　卓永興：不是只做三個月就了事　認往屆政府工作欠徹底

【有線新聞】政府明天起加強打擊衛生黑點，為期三個月。政務司副司長卓永興說，不是做完便了事，會制定長遠計劃改善環境衛生，承認過往政府的工作不夠徹底。

發泡膠箱清完還有，沒有位擺放，要佔據行人路。附近還有野鴿聚集，四處走動，這些要重點清理的衛生黑點超過660個，遍布全港18區，政府星期日起推行改善環境衛生計劃，為期三個月。

陳小姐︰「推行那段時間就好些，之後又打回原形，經常都是這樣。」

陳先生︰「希望今屆政府落實工作，不要像往時做騷，做完就不了了之。」

政務司副司長卓永興︰「好像有一點誤會，其實工作絕對不只實行三個月，只不過顯示我們的決心，之後要繼續提供2023年、2024年計劃。」

類似的大清潔行動2003年政府都做過，成立「全城清潔策劃小組」，現在的副司長卓永興就是當時副組長，當年一些衛生黑點，這條位於北角春秧街和渣華道之間的後巷，19年後的今日仍擺滿雜物，高處還有水滴下來。卓永興︰「我們接受批評，19年仍是黑點，當然可能是清潔工作做得不夠徹底、完善，另一方面亦顯示，扔垃圾的人習性沒有改變。」

卓永興說亦會在廚餘處理着手，日後或會要求食肆設置專門垃圾桶收集廚餘。