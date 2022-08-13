稱正研持黃碼可去髮型屋等　盧寵茂：倘病毒繁殖率低於1　或早於11月前放寬檢疫

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂在本台節目《有理有得傾》說，正檢討可否放寬黃碼人士進入展覽、髮型屋等，又指若果病毒即時繁殖率低於1，不排除11月前可放寬入境檢疫措施。

現時黃碼人士不可進入主動查核疫苗通行證的處所，例如展覽場地，有業界希望放寬，醫務衞生局局長盧寵茂在本台節目《有理有得傾》說要看數據。盧寵茂︰「我們考慮一籃子因素，會不會出現群組爆發？除了考慮人數，也要考慮活動、環境、條件等，我們會整體去判斷。（理髮店、宗教場所等大部分時間都不會除口罩，會不會其實可以在實施『3+4』或紅黃碼前已經計劃？會否在這方面有些倉促或思慮不周？）我不認為是倉促，不是貿然拍下腦袋就說這些沒有風險、可以撇除，如果這樣反而不太負責任，所以我們檢討每件事都要用數據說話、要更精準，不要一旦取消後之後發現原來風險很高，又再收緊。」

香港11月初將舉行國際金融峰會，早前有外電引述國際銀行高層說，要香港完全免酒店檢疫才會來，盧寵茂︰「11月如果有大型活動，我自己從防疫角度看，我不會將這當成死線，即時傳播率能夠低於1、確診數字下降的話，其實有空間可以早些做，可能不用11月也可以。如有新變種病毒出現，我相信不說香港，甚至其他國家也有可能改變防疫策略。」

他說現時病毒即時繁殖率雖然下跌，但仍高於1，社交距離措施相信未能放寬。盧寵茂︰「（即將到來的中秋節，市民希望團圓、一家人吃飯，例如食肆座位數目、每枱可否再放寬？）一枱八人可以滿足大部分人要求，當然有些大家庭想12、16人一枱，現在未必可以做到。初步目標是在確診數字仍上升情況下，如果我們毋須收緊，其實都已經可以。」

盧寵茂又說，如果疫情再升溫不排除再尋求中央協助抗疫，但認為現時香港醫護界仍然有能力應對。盧寵茂︰「如果有需要我們絕對不會猶疑，國家亦已經一早說了如果香港有需要絕對願意幫忙，不過我認為香港醫護界仍有能力去做。（即是未盡力？）我不會說未盡力，有些協調方面我們也提過，例如私家醫院有病床亦有人手，我們很希望他們能積極參與幫公立醫院忙。」