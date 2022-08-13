據報習近平11月將訪問東南亞並晤拜登

【有線新聞】國家主席習近平據報在中共二十大閉幕後，11月中將出訪東南亞，期間或會與美國總統拜登會面，若成行將是疫情爆發近三年來首次出國訪問。

《華爾街日報》報道，國家主席習近平計劃出訪東南亞，期間或會與美國總統拜登會晤。報道指，中方官員已為習近平外訪做準備，預料習近平在二十大後出席11月15至16日印尼峇里舉行的20國集團峰會，之後轉到泰國首都曼谷出席亞太經合組織會議，習近平和拜登或會在其中一場會議期間會面。如果成行，將是疫情爆發近三年來習近平首次出國訪問，亦將是拜登上任後兩人首次面對面會談。

分析指，外訪計劃反映習近平有信心在秋季舉行的二十大再度連任，第三度擔任中共總書記。習近平親自會見其他國家領導人將重建元首之間的個人聯繫，展示中方對東南亞關注，抗衡美國擴大地區影響力。分析又指，習近平疫下首次外訪意味中國有意放寬防疫限制，恢復高級別的國際交流，可帶動跨境商務、學界來往。

外交部未有正面回應報道內容，只指中方支持印尼和泰國作為峰會東道主，願與各方一同推動會議取得積極成果。白宮官員指，習近平與拜登早前通話時討論過面對面會談的可能性，並交由團隊跟進，但拒絕交代時間、地點等細節。