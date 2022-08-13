身負伊朗懸紅追殺令　《撒旦詩篇》作者拉什迪美國演講遇襲重傷

【有線新聞】小說《撒旦詩篇》作者拉什迪在美國演講期間遇襲，身中多刀，要以呼吸機維生。他的作品被指褻瀆伊斯蘭教，遭伊朗懸賞追殺，一度要由英國警方保護，並要隱居多年。

曾因著作《撒旦詩篇》，捲入全球追殺令的拉什迪，遇襲後倒臥台上。目擊者指，獲邀到場發言的拉什迪上台不久，兇徒在主持介紹期間衝上台，多次揮刀、揮拳攻擊拉什迪，鮮血四濺。

兇徒當場被職員和觀眾制服，警方指疑犯是24歲新澤西州男子馬塔爾，指他有購買門票進入案發的紐約州肖托夸學院。傳媒報道，他曾在社交平台表態支持伊朗政府及什葉派極端主義。

受傷的拉什迪由擔架抬上直升機送醫，接受手術搶救。其經理人指拉什迪頸部受了刀傷，手部神經和肝臟受損，其中一隻眼很可能會失明。

這名75歲的印裔英國作家，1988年發表的超現實小說《撒旦詩篇》，被伊斯蘭群體視為褻瀆先知，受多個伊斯蘭國家封殺。多地爆發示威演變成暴力衝突，累計40多人死亡。

當時的伊朗最高領袖霍梅尼更在1989年頒布伊斯蘭教令，懸紅呼籲所有「伊斯蘭勇者」殺死拉什迪和相關出版人。

追殺令觸發英國和伊朗斷交，面臨死亡威脅的拉什迪需由英國警方全天候保護，展開9年的隱居生活。《撒旦詩篇》在各地的翻譯和出版人接連受襲，其中日文翻譯於1991年被殺身亡。

直到1998年伊朗政府讓步，表示不支持亦不阻止執行追殺令，換取與英國關係解凍，拉什迪才逐漸恢復公開生活。他2016年入籍美國，定居紐約。但伊朗親政府媒體同年仍繼續集資，將追殺他的懸賞提高至60萬美元。