中大迎新日加國安講座　蔡若蓮形容「新嘗試」　籲學生珍惜學習機會

【有線新聞】中大日前在迎新日加入國家安全講座，超過一半新生中途離場。教育局局長蔡若蓮說在開學禮加入國家安全講座是新嘗試，呼籲學生遵守紀律。

蔡若蓮︰「大學在國安法實施後，有責任為同學安排國安教育、相關的課程及學習機會。當然在安排上亦可以多元化一點，安排各種的活動，考慮當中適切的時間，開學禮都是一個嘗試，我呼籲同學要珍惜這些學習機會。同學在學校安排的學習活動都是要遵守學校的要求及相關的紀律。」

另外持黃碼人士可如常上學，但期間不可以除口罩，如果在校用膳亦要在獨立地方。蔡若蓮說學校要先審視校園環境是否能配合，方可安排學生回校，學校亦有責任確保持黃碼的學生要申報。