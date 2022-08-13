本地確診再破五千　多三死、其中一人已打四針　五歲染疫女童危殆

【有線新聞】本港新增5,308宗確診，是4月初以來本地個案再破五千，多三名病人離世，包括一名打齊四針的女患者。另外，一名確診的五歲女童病情急劇轉差，情況危殆。

確診的五歲女童沒有打針、亦無長期病，未有同住家人確診。她周五開始發燒、快速測試陽性，去屯門醫院求醫，同日急劇轉差，目前情況危殆，正在兒童深切治療部留醫，未知有沒有腦炎等併發症。

本地確診單日多5,148宗，是4月初以來本地個案再次超過五千宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君︰「雖然有時上上落落，整體沒有明顯回落，一個月前單日約二千多宗，現時已五千多宗。其實正在上升，速度並非如之前般兩至三星期，現在是相隔了一個月。」

死亡個案方面，三名病逝的患者均是女性，介乎85至91歲。其中91歲婆婆打齊四針，上月18日開始咳及無胃口，直至24日居住的大廈要強檢才確診，CT值24.7、病毒量高，獲處方口服藥後情況好轉，在上月31日出院，但家人周五發現她在家中昏迷、其後不治。

醫管局總行政經理關慧敏︰「如果真的是自行檢測到陽性，我們呼籲一定要申報，有時知道他們可能不太留意到自己是否有病微。我們見到病徵有時真的很輕微，例如少許喉嚨痛、無法進食、沒有胃口及疲倦等都是病徵的開始，因有時嚴重個案轉差前都有類似病徵。」

紅黃碼實施至今，正接受醫學監察的黃碼人士，單日有29宗確診，撇除復陽個案，佔整體輸入個案約20%。

醫務衞生局說紅黃碼運作暢順，已進行超過4,800萬次比對及28,000次轉碼。就確診者未能取得紅碼，局方解釋有關人士有機會是因為紅碼推出前已確診，安心出行應用程式未有更新最新版本或者接受核酸檢測申報快速測試陽性結果時，使用了不同的身份證明文件及號碼。