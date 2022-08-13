西班牙音樂節突遇強風　吹塌部分舞台裝飾釀1死逾40傷　主辦單位宣布腰斬

【有線新聞】西班牙一個音樂節舞台在強風下局部倒塌，造成1人死亡、40多人受傷，主辦單位暫停音樂節。

突如其來的大陣風將主舞台裝飾吹掉；雜物不斷橫飛；入口廣告牌搖搖欲墜；金屬支架被吹翻，多人合力托起。未幾整個支架倒地，一名28歲男子死亡，部分人受重傷。

這個為期6日的大型戶外音樂節，在東部沿海的庫列拉市舉行，距離巴倫西亞約50公里，預計周末吸引超過32萬人入場。在周六清晨4時舞台倒塌，主辦單位對意外表示難過，為保障表演者、觀眾和工作人員安全決定腰斬音樂會。

西班牙氣象局表示，巴倫西亞海岸當時受溫暖下擊暴流影響，這種強大的下沉氣流向四面八方擴散，令氣溫升高和產生強烈陣風。巴倫西亞附近機場錄得氣溫攝氏40度和每小時82公里的陣風。