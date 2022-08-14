煽動罪｜鄧炳強稱批評政府沒問題　惟意圖挑撥引互相憎恨或違法

【有線新聞】警方國安處較早前以煽動罪拘捕兩名社交平台專頁管理員，保安局局長鄧炳強說，純粹批評政府並無問題，但若果是意圖挑撥、引起憎恨，就可能違法。

警方國安處較早前以煽動罪拘捕兩名公務員，消息指他們是社交平台專頁「公務員Secrets」管理員。鄧炳強說不評論個別案件，強調言論自由受基本法和港區國安法等保障，市民批評政府並無問題，鄧炳強：「你的意圖不是批評政府，希望政府做好點，你的意圖是我就是挑撥、我就是特意挑起你們互相憎恨，引致不同階層的人出來互相指罵，甚至乎攻擊對方、使用暴力，去到這個階段可能會犯法。日後如果我們有檢控，在法庭就會清晰看到他們的行為究竟是如何，大家就可清晰判斷到，這些是否普通批評政府，還是一個惡意煽動仇恨。」

鄧炳強又再次強烈譴責美國眾議院議長佩洛西訪台，說事件顯示本港須提防外部勢力，鄧炳強：「清楚顯示現時的外部勢力，他們把握任何機會希望維持霸權，希望圍堵中國。作為香港人亦要明白，外部勢力對於香港或國家安全永遠潛在威脅，所以我們必須要防範。在港的美國人又會如何呢？我相信任何人無分國籍、無分身分、地位，只要在香港奉公守法，我們都是尊重。」

他又說基本法23條立法是本港的憲制責任，會盡快處理，政府亦正研究是否用法例或其他方式規管假消息。