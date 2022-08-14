「啟豐二號」沉沒　保釣行動：多年禁出海致船身老化　當局指船東破產、會安排打撈

【有線新聞】保釣船「啟豐二號」沉沒，保釣行動委員會說，當局多年來不准保釣船出海，船身老化最終沉船，現時未有足夠資金買新船。海事處證實啟豐二號去年七月沉沒，由於船東破產，處方會負責打撈。

原本泊於筲箕灣避風塘的啟豐二號去年7月29日沉沒，水面見不到殘骸。海事處指沉船後已經通知了船東羅堪就，原本應該由他打撈及移走船隻，但因為他破產，海事處仍在安排打撈，暫時圍封了現場。圍封範圍大約有一個網球場大，對開預留10多米闊海面航道，讓其他船隻航行。

保釣行動委員會2006年買了啟豐二號，打算去釣魚島宣示主權。2012年8月，啟豐二號由香港駛到釣魚島，保釣行動委員會成員古思堯、羅堪就、曾健成等7人登島，插上中國國旗及青天白日滿地紅旗。日本海上保安廳拘捕登島及啟豐二號船上共14人，經中日雙方交涉，被捕人士全數釋放。

保釣行動委員會主席陳裕南：「當然可惜，那麼多年。明天（周一）是10周年，阿牛（曾健成）上次7人登島，船放在這裏日曬雨淋，所有責任也是歸咎政府。因為我們想出海，你又不讓我們出海，船放在這裏，破爛了，不讓你出航。我們有意思買船，視乎情況我們會繼續做保釣工作，至於船我們要先籌到錢。」

「啟豐二號」是香港保釣行動第二艘保釣船，近年因為資金不足，已沒再維修保養。第一艘「保釣號」建華二號是遠洋貨輪，由全球華人保釣大聯盟租用。