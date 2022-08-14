李少光離世｜入境處出身曾掌保安局　稱任內未推23條有欠中央　屢撐警執法

【有線新聞】保安局前局長李少光今早離世，終年73歲。他兒子李霖恩說，父親近期健康狀況良好，暫未知死因。多名現任及前任官員都對李少光的離世感到難過。

李少光最近一次公開露面，是上月出席一個慶回歸的活動。他兒子李霖恩說，父親早上在睡夢中安祥離世，近期健康狀況良好，暫未知死因。

李少光1974年加入入境處，1997年獲晉升為副處長，一年後「坐正」做處長，任內曾處理港人內地子女居港權等事件。2002年他成為首位紀律部隊出身的廉政專員，一年後接替因23條立法而問責下台的葉劉淑儀，出任保安局局長，曾處理韓農反世貿示威、福島核事故及馬尼拉人質事件等，時任保安局局長李少光：「大家都很沉重，被殺是因為脅持者射殺，抑或當地特警救人時誤殺，這個我們要弄清楚。」

2009年，李少光獲頒金紫荊星章，2012年退下火線前曾表示，任內未能推行23條立法是有欠中央，李少光：「我說過很多次為23條立法是我們全香港市民的一個責任。」

他卸任後成為港區全國人大代表，並多次公開支持政府及警方的執法，李少光：「我覺得有如被『落藥』，有些朋友說你看見一隻狗跌在地上，你都不會打牠，何況是一個人？好像失去了人性，像一些禽獸。」

今屆特首選舉，李少光亦有出任李家超的顧問團成員，曾是李少光上司的葉劉淑儀說，對他的離世感到惋惜，行政會議召集人葉劉淑儀：「他應該沒有危疾，所以我們全部人都很震驚、難過。他是很有能力而且人緣很好，很得到下屬及內地官員的敬重。」

商務及經濟發展局前局長馬時亨：「四星期前跟他吃飯都沒事好好的，只聽說跌傷手而已。李局長是個很盡忠職守、愛國愛港的一名政府官員，他做事很認真。」

行政長官李家超對李少光逝世表示深切哀痛，向他家人致以深切慰問，他形容李少光是他尊敬的前輩，多年來貢獻國家和香港，深得社會人士尊重愛戴。

在入境處與李少光共事近20年的政務司司長陳國基亦發悼文，對失去一位備受紀律部隊同袍敬重的領袖和良師益友，深感哀痛；保安局局長鄧炳強就指，李少光離開政府後仍不時給予寶貴意見，保安局上下仝人對他離世感到極度悲痛；入境處處長區嘉宏及廉政專員胡英明，亦對李少光離世深切哀悼。