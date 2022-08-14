歐洲乾旱持續　多地山火河道乾涸

【有線新聞】歐洲持續受高溫和乾旱夾擊，英國山火仍未受控，德國萊恩河水位進一步降低，影響航運，法國核電廠亦因為不能排放冷卻水，而要減少發電量。

英國連日炎熱和乾燥的天氣，引發倫敦周邊多場山火，英格蘭和威爾士發酷熱警告，周末氣溫可高達攝氏35度，或引發更多山火。

雖然英格蘭未來數天預計有雨，但環境署警告旱災或會持續到下年，今個夏季是半世紀以來最乾旱，需要數周降雨才能補充水源。

至於在法國，除了與山火搏鬥，因為河流低水位和高溫，核電廠冷卻反應爐後的溫水不能排出到河流，以免令河流水溫過高，電廠要減產。全國七成用電依賴核能的法國，監管當局早前已破例，允許5間核電廠排出溫水。

法國西南的山火肆虐多日，火勢暫時撲熄，但消防憂慮未來數日強風，可能令山火死灰復燃。這場山火已焚毀逾7千公頃土地，今年山火累計燒毀土地面積是平均過去10年的三倍。

同樣受乾旱影響的還有德國，重要運輸命脈的萊茵河水位繼續下降，大片河床暴露在烈日下，部分河段水位已降至40厘米以下，駁船要減輕負載才可通過，部分貨物要改用陸路運送。

同樣面臨河道乾涸的意大利，位於北部的全國最長河流波河，水位已下降達2米，該區自去年底沒有持續降雨，重挫農業。

歐盟委員會聯合研究中心專家警告，歐洲中部、西部和南部在未來3個月有非常高機會繼續乾旱狀態。