英冠　新特蘭2:2昆士柏流浪

【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，昆士柏流浪作客2比2迫和新特蘭，門將迪安最後階段改變戰局。

迪安擋出丹尼爾禁區外的射門，但羅斯史超活的補射，無法挽救，藍白橫間衫的昆士柏流浪，在新特蘭主場31分鐘失守。

把守昆士柏流浪最後一關的迪安，是整場比賽的焦點，這位瑞士出生的塞內加爾國腳，雖然9分鐘之後，被對方的森斯建功，新特蘭贏至兩球。

但昆士柏流浪一直沒有放棄，堅持的態度，換邊後直至最後3分鐘找到曙光，全靠摩洛哥中場查亞的罰球，夠勁度夠角度，追成較接近的比分。

大舉搶攻的昆士柏流浪，補時階段迪安也走上來搏一搏，希望角球機會能夠有收穫，這位身高1米93的守護神，真的搏得到。接應查亞的傳送頭槌頂入，最後一刻關鍵的一球，兩隊結果踢成2比2。

昆士柏流浪總算搶回一分，新特蘭亦無法爭取兩連勝，但依然保持今季英冠不敗。