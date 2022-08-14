佩洛西到訪不足兩周內再有美國會議員訪台 分析指列根號航母近日動向或為策應艦機越台海

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西訪問台灣不到兩周內，再有國會議員訪台，預料將再次引起北京強烈不滿。另外有分析指，美軍航母列根號近日的動向，可能是為了策應艦機穿越台海。

參議院外交關係委員會專責亞太事務的小組委員會主席馬基，周日晚抵達松山機場，同行的包括多名跨黨派眾議員。台方派出外交部北美司司長徐佑典及常務次長俞大㵢迎接，規格不及佩洛西訪台時由部長吳釗燮迎接。飛機抵埗前亦未有相關消息廣泛流傳；訪問團周一將與蔡英文會面，並拜訪立法院等機構。

美國在台協會指，此行是出訪印太地區的一部分，將與台方領袖討論美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及氣候變化，以及其他與雙方利益相關的重要議題。白宮早前曾預告，將按照一中政策加深對台關係，在近日公布美台貿易談判路線圖。

北京近日一再批評美方違背一中原則，更表明近日連串大規模軍演是反制行動，以震懾美台勾連。截至下午5時前，台灣軍方周日共錄得11架次解放軍軍機飛入防空識別區，並有多個機種繼續穿越台海中線，又指曾廣播驅離，準備了防空導彈追蹤監察。

根據大陸智庫南海戰略態勢感知，美國列根號航母近日再南下，目前在沖繩以南海域，有可能是為了避開風暴，但亦可能是為了策應美軍艦機通過台海，保持威懾態勢；白宮官員近日曾表示，未來幾星期會派遣軍艦和飛機穿越台海。