消委會指六款彩色口罩含菌量超歐盟標準　19款未達聲稱顆粒過濾效率

【有線新聞】消委會發現6款彩色口罩含菌量超出歐盟標準，19款的顆粒過濾效率較聲稱的低，不過全部款式沒有致癌染料，亦有基本保護防菌效能。

現在外出不但要襯衫，還要襯口罩。不過五顏六色的口罩，功能會不會比一般外科口罩差呢？消委會測試了30款一次性的彩色口罩，發現全部口罩沒有致癌染料，細菌和顆粒過濾率最少達到美國材料和試驗協會ASTM一級水平，具有基本保護，但當中19款比聲稱的顆粒過濾率低，差距最大的是「Facewear by Mask Factory」，它包裝標示的顆粒過濾率是大過或等於99%，但測試結果只有95.3%；效率最差的是一款卡通口罩，顆粒過濾率只得94.48%。

消委會總幹事黃鳳嫺：「當社會對口罩質素要求愈來愈高，生產商亦對自己生產質素有信心。大家聲稱（品質）這麼高，很重要的一點，所有廠商在品質監控方面真的要做得更好。若比聲稱水平差了一點，可能是品質監控不夠穩定。」

一個口罩隨時戴足全日，舒適度亦很重要。這4款口罩透氣度比較差，計算空氣通過口罩的壓力差，都達不到ASTM 2級和3級要求。另外這6款口罩含菌量高，或會引致面部皮膚不適，其中每個要5元3角的「CASETiFY」口罩含菌量最高，超出歐盟標準逾6倍。廠商回應指懷疑測試的樣本可能來自極少數受污染的批次，公司會檢討和改善問題。