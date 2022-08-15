政府下調到校接種計劃下限人數至10人　冀推高兒童接種率

【有線新聞】政府下調到校外展接種計劃的人數限制，希望更多小朋友打針。

兒童醫院星期一起，可以為3歲以下幼童打科興疫苗，有家長聽到消息馬上替2歲多女兒預約打針。黃小姐：「現時開放了（幼童打針），我可以提早帶她打針，求安心。」

5歲以上小朋友有多一個選擇，可以選擇接種復必泰。羅康文：「我剛才不害怕（為甚麼不怕），只是刺一下。」

兒童醫院院長李子良說接種過程順暢，去年底至今，已有1萬4千名3歲以下幼童感染，有2人離世，兒童醫院院長李子良：「3歲以下小朋友感染新冠病毒，他們的併發症包括中樞神經系統和上呼吸道系統也比較多，就像急性腦炎和嘶吼症，所以家長不要遲疑。」

公務員事務局局長楊何蓓茵說，有約3,000名3歲以下幼童已打針，接下來學校只要有10人想打針，政府會安排外展隊。公務員事務局局長楊何蓓茵：「在到校疫苗接種計劃，我們已把下限人數由30人減至10人，而幼兒中心和幼稚園一般規模會較小學小一些，可能他們集合人數會少一些，所以我們下調（人數）下限，希望可以盡量鼓勵，即使人數較少的幼稚園或幼兒中心，也盡量採用這個服務。」

楊何蓓茵希望新安排幫助到更多學校，開學後就可以推高兒童接種率。高兒童接種率。