增4896確診、4人死　兩歲男童確診後患嘶哮症、情況危殆　當局料數字會再上升

【有線新聞】本港新增4,896宗確診，4,699宗屬本地個案，再多一名確診幼童危殆，出現嘶哮症等症狀入住深切治療部；醫管局呼籲3歲以下幼童盡快接種疫苗，如出現病徵要盡快求醫。

確診男童2歲3個月大，本身健康良好，無打過針，與確診的爸爸及5歲姊姊同住。男童上星期五開始發燒、感冒，周一凌晨起呼吸急促和喘鳴，家人送他到仁濟醫院急症室求診，檢測後確診，CT值14.8，病毒量高。男童之後持續惡化出現嘶哮症徵狀，入住瑪嘉烈醫院深切治療部，要插喉協助呼吸。

醫管局總行政經理劉家獻：「不同醫院的兒科醫生都見到一個現象，見到多了嘶哮症病人出現。嘶哮症是比較緊急的情況，如見到病人呼吸困難，用盡頸的肌肉大力地動或者呼吸的時候，肋骨與肋骨之間的肌肉凹陷，代表他很用力吸氣，代表他需要盡快去見醫生。」至於早前確診後出現急性壞死性腦炎的5歲9個月大女童仍然危殆。

醫管局指隨著入院個案再上升，非緊急服務或會受影響，劉家獻：「今天有230宗（入院個案），我們估計會一直上升。如果疫情進一步惡化，我們會啟動第三階段計劃，屆時會有超過2,500至5,000張病床預留接收確診病人，我們也會重新啟用目前是備用狀態的亞博館新冠治療中心。」

新增4人死亡，其中一名63歲男性本月7日快測陽性，期間沒服用口服藥，上星期六快測變陰性，星期日凌晨心口痛、情況轉差，送往醫院後情況惡化離世，將轉交死因庭確認死因。