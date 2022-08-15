楊子俊認612金鐘非法集結判囚9個月　裁判官對受傷感遺憾惟非求情理由

【有線新聞】2019年612金鐘衝突中，右眼受傷的前通識科教師楊子俊承認兩項非法集結罪。裁判官說很遺憾他在事件中受傷，但並非求情理由，考慮到他認罪，減刑至監禁9個月。

承認兩項非法集結罪的楊子俊，到庭時說已經有心理準備入獄。楊子俊：「心情當然是沉重的，將會失去一段時間的自由。」

案發在2019年612金鐘衝突，幾百名示威者與警方對峙，楊子俊亦在場，警方舉旗警告並發射催淚彈，楊子俊的黃色頭盔被打落地，右眼受傷，之後在醫院被捕。

辯方呈上約50封求情信，讚揚被告有良好品格，為人師表、以身作則，自知做錯事要承擔後果。除了案底，以後陪著他的是右眼的殘影，又說他的行為只是防衛，沒有攻擊，亦沒有逃避刑責。

裁判官說，當日示威者人數遠超過警員，由早至晚被告都有份參與，他戴上頭盔、眼罩，又幫忙搬鐵馬，選擇走在前線。他的前方有人辱罵、挑釁警員，情緒、氣氛高漲，會激發其他人的暴力行為，但警方的警告被完全漠視，被告亦沒有離開，以監禁15個月為量刑起點，扣減至9個月。

裁判官說很遺憾被告在事件中受傷，但這並非求情理由，知道他在這三年間由教師轉做出版人，相信他很後悔當日的決定，會努力更生。