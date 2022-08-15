鄭兆聰重掌冠忠南區帥印 目標爭取港超聯前四

【有線新聞】新一季港超聯今個月27日開鑼，冠忠南區再由鄭兆聰領軍，目標爭入前四。

南區今季陣容變化不少，簽入12名新兵，填補夏志明等主力離隊的空缺，班費約800萬元，力爭挑戰前四。

上季擔任技術總監的鄭兆聰再出任主教練，他表示球員要時間磨合。

冠忠南區主教練鄭兆聰：「因為疫情關係，很多球員五個月沒比賽，大家情況差不多，所以沒太多籍口。我們預計季初很多球隊狀態未到顛峰，可能要9月尾或10月才可以。但不要緊，我們希望憑決心、野心彌補，希望第一場比賽以最好狀態應付。」

劉學銘今季回巢再與主帥鄭兆聰合作，希望證明自己能力。

冠忠南區球員劉學銘：「過往在南區表現不錯，但離開後成績或者比賽都一般，希望回來可以爭正選位置，在南區重回之前水平。除了證明自己能力，也想透過自己的能力，幫助南區爭取錦標。」

喀麥隆前鋒艾華闊別兩季重返港超聯，表示會用行動報答南區的信任。

冠忠南區球員艾華：「我的目標是贏港超冠軍，因為我來香港踢球以來未曾拿過，這是我第一個目標。第二個目標是全力以赴，每場比賽付出100%努力，希望能夠取得好成績。」

南區下周六揭幕戰，在香港仔運動場主場迎戰香港U23。