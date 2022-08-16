油麻地母嬰院鐵閘塌下壓斃女保安　工程師：一般很安全、脫軌倒塌情況罕見

【有線新聞】油麻地母嬰健康院一道鐵閘塌下，一名女保安員被擊中死亡，機電署及勞工處人員調查意外原因。

出事的鐵閘整個塌下來，橫臥在友翔道正門出入口，鐵閘其中一邊有撞擊過的痕跡，上面沾有小量血漬，底部連接齒輪的部分彎曲，摩打的齒輪外露，另一邊的鐵閘則完好無缺。機電署人員到場調查，拍下鐵閘組件，勞工處都派人到場了解。

周一傍晚6時許，油麻地母嬰健康院一道約5米乘2米半的鐵閘突然塌下，砸中一名43歲女保安員，她全身多處受傷，送院搶救，延至凌晨不治。

意外發生後健康院正門閘口封鎖，母親和嬰兒來健康院做檢查，要經停車場另一閘口進出。陳女士：「一般都是從正門進來，再從這邊離開。母嬰健康院大多都是小孩過來，而且年紀很小，安全方面最好做好一些。」

這間母嬰健康院前年4月才啟用，有工程師說這種電動鐵閘只要跟足正常保養程序一般都很安全。IVE李惠利院校工程系高級講師楊紹軒：「因為它本身是着地的，底部有滾輪，有路軌引導，上面有滾輪支架控制以及有機械裝置，其實鐵閘不會移動至超出指定位置，應該沒有任何情況下會脫軌塌下。」他說這些鐵閘最少重二、三百公斤，建議操作的時候不要站得太近，保障安全。

勞工處表示高度關注事件，對有工友身故感到難過，向死者家屬致以深切慰問。已派人到意外現場調查，並發出「暫時停工通知書」，停止健康院安裝、維修及使用電閘門，直至採取措施消除危險，才可復工。又指現時正調查意外成因，若發現有違例會依法處理。