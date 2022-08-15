日本戰敗77周年　日揆稱會銘記歷史教訓　內閣參拜靖國神社　中方提出嚴正交涉

【有線新聞】日本戰敗投降77周年，首相岸田文雄在悼念儀式致辭，表示會銘記歷史教訓，與國際社會合力應對全球衝突。其內閣成員和執政自民黨高層則在這日參拜靖國神社，中方提出嚴正交涉，敦促日方徹底與軍國主義切割，避免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。

日本戰敗投降77周年，首相岸田文雄出席任內首場全國陣亡者追悼儀式。岸田文雄：「我國在戰後一直作為和平國家前進，將歷史的深刻教訓銘記在心，盡力推動世界和平與繁榮。」岸田致辭提到當今世界仍紛爭不絕，日本會與國際社會合作應對。

至正午時分，日皇德仁伉儷帶領出席者為戰爭中逾300萬死者默哀，再次就當年戰爭表示深切反省。在日本第七波疫情之下，儀式出席人數限制為1,000人，京都等4個府縣沒安排戰爭遺屬出席。

岸田出席追悼儀式前先到東京的千鳥淵公墓獻花，沒有參拜靖國神社，只以自民黨總裁名義供奉祭祀費。經濟安全保障大臣高市早苗、復興相秋葉賢也早上則親身到靖國神社參拜，是連續三年有內閣官員在戰敗日參拜靖國神社。到場的還有執政自民黨政調會長萩生田光一及前環境大臣小泉進次郎，而經濟再生擔當大臣西村康稔日前亦有親身參拜。

中國就此向日本提出嚴正交涉，批評日本內閣成員參拜、供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，反映出對待歷史問題的錯誤態度，敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，以負責任態度妥善處理有關問題。