蔡英文晤美議員代表團　稱冀與美深化合作　中方批「竄訪」違反一中原則

【有線新聞】美國眾議院議長佩洛西訪台不足兩周，再有國會議員到訪台灣。中方批評美方議員執意竄訪台灣，公然違反一個中國原則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號；解放軍東部戰區宣布在台灣周邊海空域組織多軍兵種實戰化演練。

蔡英文在總統府會見到訪的美國跨黨派議員代表團，感謝代表團在關鍵時刻以行動表達對台友誼，提到大陸在台灣周邊海域長時間軍演嚴重干擾區域穩定和平。蔡英文：「我們不但和國際各方盟友密切合作，嚴密掌控周邊所有軍事動態，也持續向國際社會表達台灣致力維護台海穩定現狀的決心。」

她說希望與美國深化合作，維持印太區域的繁榮及穩定，未來雙方能簽署避免雙重課稅協定，並打造更安全的供應鏈。率團的美國參議院外交關係委員會亞太小組主席馬基讚揚台灣表現自制，「在這個充滿不確定的時候，我們須盡力確保台灣和平穩定。」

在北京，外交部發言人汪文斌批評美國國會議員執意竄訪台灣，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。汪文斌：「慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。」汪文斌強調中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。