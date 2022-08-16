公關部升格　警助理處長陳東坐鎮　評新聞自由：若受限很多問題早問不出來

【有線新聞】警務處助理處長陳東調任升格了的公共關係部，說要說好警察故事，他認為警民關係有升有跌，歸咎假消息令市民偏聽，被問到會否跟記協會面，他說不排除跟任何組織溝通，前提是要守法。

警察公共關係科PPRB正式升格為公共關係部PR Wing，由助理處長陳東、總警司曾淑賢領軍，助理處長（公共關係） 陳東：「架構、工種、工作方向，我們會大致維持不變，透過說好警察故事、說好香港故事、說好中國故事。」

要說好故事，一些警員涉嫌違規違法的行為，除了嚴肅跟進之外，公關上可如何拆彈？陳東：「誠信管理在警隊是非常重要，是重中之重，有人說公關無小事，我的看法是公關是甚麼都關事，公共關係部的KPI可能要宏觀地看，警民關係有時升、有時跌，這些事件背後涉及一些假消息、假新聞，令市民產生偏聽、誤解。」

影響的還有跟記者的關係，陳東說會更主動和傳媒機構建立合作夥伴關係，當被問到會否跟記協會面，陳東：「溝通一定要跟……有機會可以的，我們不排除跟任何組織聯繫、接觸，首先大家一定要守法、互相了解、互相配合。（如何評價香港新聞自由的程度？）如果是受到限制的話，你們剛才很多問題已經是問不到出來。」

公共關係部亦設立了機制24小時監察輿情，會利用大數據找出網上傳播的假消息，再主動澄清。