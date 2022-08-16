打擊棄車　運輸署擬規定車輛牌照過期兩年須續牌或取消　研罰則加辣可監禁

【有線新聞】運輸署建議修例，車輛牌照過期後兩年內，車主沒有續牌或取消登記，便屬違法。當局指會考慮加重罰款甚至監禁，希望打擊後巷棄置電單車問題，預計最快2024年生效。

電單車日久失修不能發動，可以拿去報廢，不過有車主則會棄置在街上。牛頭角這條後巷，泊了18架電單車、15架沒有車牌和行車證。

「衞生一般、不是太好。」

黃先生：「其實警察經過也沒有理會，他們（車主）自動自覺走出來，把車輛駛走。」

「他們（車主）要這樣擺放也沒有辦法，很多年歷史、在這裏擺放電單車。」全巷這架電單車較殘舊，車身和零件都老化，行車證已經過期兩年多。

不過現行法例下，政府都未必能即時處理這些棄車，運輸署署長羅淑佩承認有漏洞，打算修例規定登記車主要在車牌過期兩年內續牌或取消登記。她說罰則除了罰款，不排除罰重些，運輸署署長羅淑佩：「甚至是監禁，如果我只是收回（拖車）成本，未必有阻嚇力。雖然是車輛但其實是霸佔官地，不是想懲罰車主，但我想建立公德心和公民意識。便是你買了車，無論是新車或舊車，你有責任處理，妥善處理它，亦非棄置在街上，讓政府為你『執手尾』。」

2000年的審計報告，審計署已曾建議修例，結果相隔22年，政府才重新考慮，余先生：「可能也只是工作，視乎她（政府）是否願意行動，她不聽（建議）也沒有辦法，要做一早便做了，不會待現在才做騷。」

運輸署署長羅淑佩：「很多事情都是因時制宜，現在新一屆政府見到情況，便立即處理，亦展示出我們真的下定決心。」羅淑佩預計修例最快2024年生效，不過期間政府都會繼續清理棄置車輛，問題不會屆時才改善。