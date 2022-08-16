無牌按摩店賣淫案　四被告表證成立　蔡展鵬作供：曾多次光顧、從不知有提供性服務

【有線新聞】警務處國安處前處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院，4人被控管理賣淫場所的案件，蔡展鵬出庭作供，說前年開始光顧過4至5次，從來沒有接受過性服務，案件於下月23日結案陳詞。

蔡展鵬到東區法院以辯方證人身份出庭作供，他說去年3月19日到過涉案的按摩院「Viet Spa」，警方突擊上門時他與一名女子在房間內，但沒有接受性服務，他說不記得去過按摩院多少次。

辯方追問下，他說是前年年中首次到訪，去過4至5次，每次逗留約一小時，無特別指定按摩師，從來無人說按摩院有提供性服務。被問到有沒有理由相信按摩院會提供性服務，蔡展鵬說不肯定。他在控方盤問下說是以私人身份去按摩院，與國安處處長的職務無關，不認識按摩院的人，亦沒有調查過他們，對警方突擊行動並不知情。控方再追問有沒有方法確認按摩院有否領牌，他說沒有。蔡展鵬作供約廿分鐘離開。

「蔡Sir當日去做甚麼？」

「小心，小心。」

所有證人完成作供，控辯雙方下月23日會結案陳詞。3名女按摩師及按摩店負責人胡炳雄，被控管理賣淫場所等六項罪名，早前有卧底探員作供說，按摩院有提供色情服務。蔡展鵬去年因為事件停職休假，內部調查認為不涉刑事成分，復工後調任人事及訓練處處長。