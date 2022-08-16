增5,162宗確診　有年長患者服抗病毒藥後仍惡化離世　當局籲如不適盡快求醫

【有線新聞】本港新增5,162宗新型肺炎確診，本地個案佔4,890宗，多11名患者死亡。有年長患者服食抗病毒藥物後，病情仍然轉趨惡化，醫管局呼籲若患者服藥後依然不適、出現病徵，要盡快求醫。

新增的11名死者是7男4女，介乎60至97歲，大部分是長期病患者。其中一名88歲婆婆有糖尿病、高血壓、高血脂等。7月23日快測陽性，服食抗病毒藥後，8月2日快測轉為陰性，但期間仍有發燒、咳、有痰等病徵，8月5日到私家醫院求診，檢測時CT值27，轉送律敦治醫院治療，獲處方瑞德西韋，但情況轉差最終不治。

醫管局總行政經理劉家獻：「有時服食抗新冠藥後，可能病徵初時會輕微改善和轉好；有時會持續咳、有痰，或未曾完全根治，應該要盡快看醫生；有時不知道除了新冠之外會否出現其它問題，或可否處方其他藥，甚至及早入院可有幫助。」

自上月底確診個案徘徊四千多五千宗，最新數據顯示BA.4及.5佔本地個案24.5%，當中BA.5是主流，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「現時根據最新掌握數字，大約超過百分之九十『L452R』樣本是BA.5，顯示現時上升主要由於BA.5引起。過去數星期，BA.5或『L452R』的比例逐步攀升，全球Omicron病毒大約六至七成是BA.5，預期這是一個趨勢。」

歐家榮指BA.4或.5傳播力較強，令兒童感染機會增加。周一公布出現嘶哮症的2歲3個月大確診男童情況好轉，可以自行呼吸，不再使用呼吸機和插喉，由危殆轉為穩定。另一位出現急性壞死腦炎的5歲9個大確診女童，情況仍然危殆。