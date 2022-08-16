普京批佩洛西訪台是美國精心策劃的挑釁

【有線新聞】俄羅斯總統普京批評，美國眾議院議長佩洛西訪台是精心策劃的挑釁，指責西方正企圖把軍事同盟擴張至亞太。國防部長魏鳳和重申堅決反對佩洛西訪台，並指中國軍隊不懼怕任何敵人，有戰勝他們的勇氣和信心。

俄羅斯總統普京視像出席莫斯科國際安全會議，批評美國到處挑起不穩，包括台海。普京：「美國對台灣的冒險行徑，不僅是個別不負責任政客的一次行程，更是美國有目的、有意識的戰略一部分，旨在破壞和混亂地區甚至世界穩定。這是不尊重別國主權及其國際義務的無恥表現，我們認為這是周詳預謀的。」

普京指美國、英國和澳洲簽署三方安全協議，是西方國家正尋求將類似北約的體系擴展到亞太，形成侵略性軍事政治聯盟，又批評美國試圖拖延烏克蘭衝突。