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普京批佩洛西訪台是美國精心策劃的挑釁
【有線新聞】俄羅斯總統普京批評，美國眾議院議長佩洛西訪台是精心策劃的挑釁，指責西方正企圖把軍事同盟擴張至亞太。國防部長魏鳳和重申堅決反對佩洛西訪台，並指中國軍隊不懼怕任何敵人，有戰勝他們的勇氣和信心。
俄羅斯總統普京視像出席莫斯科國際安全會議，批評美國到處挑起不穩，包括台海。普京：「美國對台灣的冒險行徑，不僅是個別不負責任政客的一次行程，更是美國有目的、有意識的戰略一部分，旨在破壞和混亂地區甚至世界穩定。這是不尊重別國主權及其國際義務的無恥表現，我們認為這是周詳預謀的。」
普京指美國、英國和澳洲簽署三方安全協議，是西方國家正尋求將類似北約的體系擴展到亞太，形成侵略性軍事政治聯盟，又批評美國試圖拖延烏克蘭衝突。
國防部長魏鳳和則強調搞「台獨」分裂絕對沒有好下場，外部勢力干涉絕對不會得逞，指中國軍隊從來不懼怕任何敵人，中方有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整。中國軍隊願同各國軍隊一道踐行全球安全倡議，深化防務安全合作，營造公道正義、共建共享的安全格局，打造堅實穩固的安全屏障。
魏鳳和又說各國必須加強團結協作，維護公平正義，守護和平穩定，共同抵制霸權霸道霸凌行徑，共同維護世界和地區和平安寧。