甲一籃球聯賽　滿貫77:71東方龍獅(加時)

【有線新聞】本地甲一籃球聯賽，滿貫打到加時，以6分反勝東方龍獅。

藍衫東方的正選陣容對比上場五換三，相隔一場再「擔正」，梁嘉顯三分得手。兩位小將一外一內，卜聿揚轉身放入，一度拋離11比2。

滿貫首節外圍只入一球，早段連續兩球「射空氣」，叫完暫停立即變陣。主攻籃底、打出13比0攻勢，滿貫完一節超前19比17。

兩隊復賽後均保持全勝，滿貫擊敗飛馬及遊協，更絕殺衛冕的南華，何倚富精彩看左傳右，反手上籃的蔡再懃攻入最高26分，亦在這節找回手感，一口氣拉開雙位數，半場最大差距41比26。

關乎季後賽名次的「藍綠」大戰，東方的李琪換邊後信心滿滿，三分、中距離樣樣射入，單節11分、全場17分，一人之力為東方追剩2分。

比數緊貼，第四節中段又到小將發威，梁嘉顯的三分球，東方反先55比54。身高2米08卜聿揚個人表演，先封蔡再懃，打對手擅長的防守反擊，楊睿騏放失下，卜聿揚補中，看到觀眾掌聲雷動。

只差3分的滿貫打不死，張偉康最後7秒關鍵演出，再次拯救球隊，66平手逼入加時。戰情峰迴路轉，滿貫加時打出11比5，包括兩球遠射，先有蔡再懃射入。他之後借助單擋，分給被放空的鄧志恆倒戈擊沉東方。

結果滿貫反勝77比71，復賽後繼續全勝，常規賽最後兩場連撼飛鷹及永倫。