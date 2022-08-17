染疫童併發嘶哮症、腦炎等　後遺症趨複雜　有人短暫失明　醫生憂病毒攻腦

【有線新聞】第五波疫情的兒童重症個案增加，部分併發嘶哮症及急性腦炎，亦有多宗兒童新冠後遺症個案，有人短暫失明，醫生指大部分患者沒有打針，呼籲家長盡快帶小孩接種疫苗。

聽到小童這些叫聲，怎會不痛心？患有嘶哮症小童的父母每天都會聽到，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華：「因為氣管收窄了，空氣經過收窄了的氣管會引發高音，出現好像我們平時玩管樂的高音。（以往）冬季只會接收一至兩個嘶哮症患者，現在每天或隔日就會收到一個嘶哮症患者，可知道現在有多少個案 。」

關日華說第五波疫情以來，Omicron BA.2引發的重症最嚴重，後遺症亦都越來越複雜，有女嬰在感染新型肺炎後兩至六星期，出現多系統發炎綜合症，有發燒、出疹等多個器官發炎的病徵。至三月中開始，就有超過50個感染兒童出現這個新冠後遺症，過半數需要送入深切治療部。新冠後遺症還包括濕疹、丘疹、脫髮等，瑪嘉烈醫院跟進288宗兒童新型肺炎個案，接近兩成有至少一個長新冠病徵，有小童甚至短暫失明。

關日華：「是甚麼原因引致這些情況？我們相信Omicron這個病毒真的會引起中樞神經病徵，例如剛才提及的急性腦炎及發熱驚厥等，所以都擔心這些病毒會攻擊小童的腦部。」

醫管局將會在兒童醫院開設門診，讓感染新型肺炎、出現「兒童多系統發炎綜合症」患者覆診，相信跟進時間會以年計。