台海局勢｜秦剛斥美方先挑釁　警告美艦穿台海、對台軍售將視為挑釁

【有線新聞】中國駐美大使秦剛指責，是美國先在台灣問題上挑釁中方，警告未來美國派軍艦穿越台海或對台軍售，都會被視為挑釁行動。他又指美國政界彌漫著恐中情緒，中方有需要改善形象。

中國駐美大使秦剛在華盛頓接受逾10間美國傳媒聯合採訪，稱要針對美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，進一步說明中方立場。他批評美方一些人不認錯、不糾正，還試圖顛倒黑白，聲稱中方使局勢升級是反應過度，以此為藉口打造某種新常態。

秦剛反駁是美方先挑釁，中方之前已作出最大程度外交努力，透過不同層級、各種渠道反覆表明反對，遺憾的是美方聽不進去。

中方視美國國會是美國政府組成的一部分，並非獨立。佩洛西及另一批國會議員接連訪台，都是挑釁，希望佩洛西是最後一位訪台的議長。

他強調，中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法，根本不需要任何藉口。警告美方不要再低估中國政府和人民的決心、意志和能力，停止進一步加劇局勢緊張的言行。

對於美方預告，未來數星期會派軍機和艦艇穿越台灣海峽，秦剛敦促美方克制。他稱未來美軍穿越台海、對台軍售或任何官式訪台，都會被視為加劇緊張的挑釁行動。若有任何破壞中國領土完整的舉動，解放軍會有所回應。

秦剛在一個多小時的記者會上，又形容美國政界充滿恐中情緒，認為中國被嚴重誤解，有需要努力改善在美國和台灣眼中的形象。