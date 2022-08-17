童樂居檢討報告提30項建議　包括增突擊巡查、社署督導組加入前執法人員

【有線新聞】童樂居虐兒案後成立的檢討委員會完成首階段檢討，提出約30項建議，包括要求社署督導組加入前執法人員，每年最少突擊巡查幼兒中心六次。

據了解，初步提出的30項建議，包括在社署幼兒中心督導組，加入由護士出任的保健衛生督察，以及曾在執法機構工作的人，每年最少突擊巡查幼兒中心六次，包括抽查閉路電視紀錄、觀察幼兒身體狀況等，又建議成立由醫護、社福人士，以及太平紳士等組成的服務質素小組作突擊探訪，觀察兒童的行為、情緒等。

報告指幼兒中心的院長在管理及督導員工上肩負重大責任，應該引入登記制度，入職時要完成保護兒童的培訓課程，入職後要持續進修；報告同時考慮規定院長必須舉報懷疑虐待個案。

人手方面，報告建議將留宿幼兒工作員人手比例由1:6.2提高至1:4.5，並要求他們學習辨識幼兒的特殊照顧和發展需要。

童樂居去年12月被揭發多個職員掌摑、腿踢幼童，34名職員被起訴，當中兩人認罪，被判監禁4個月及5個月8星期。

有檢討委員會的成員贊成報告建議，檢討委員會成員狄志遠：「正如一些監獄有太平紳士巡查，令常規運作合情理地進行，相信社會人士很願意參與當中，所以安排技術上我不是太擔心。」

檢討委員會成員鄧家彪：「整體我認為都是可行有效，如能全部落實，必然能提升兒童住宿照顧服務的質素和監管水平，例如要用的時間、用多少資源，有沒有優先次序，未有作出討論。」