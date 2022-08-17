前廳交流會｜陳國基：若條件成熟許可　定再放寬入境檢疫

【有線新聞】立法會第二次舉行前廳交流會，由政務司司長陳國基帶領副司長及多名局長出席，會上討論抵港檢疫安排，陳國基會後表示若條件許可，一定會放寬檢疫限制。

第二次的前廳交流會由政務司司長陳國基帶領副司長卓永興及轄下九個政策局局長出席。他們分成不同小組，與立法會主席梁君彥及議員就不同議題交流約一個半小時，包括衛生黑點計劃、通關及檢疫安排。

商界一（經民聯）林健鋒：「根據醫學數據，如果隔離期間確診，最好不要移動他，最好原房安置直至隔離期完成。我們會繼續游說商界及酒店業盡量配合。」

港島西（新民黨）葉劉淑儀：「很多商界人士說如果他們確診要去竹篙灣，可否改為酒店隔離？政府表示、盧寵茂局長表示他們原址隔離是最理想、風險最低，問題是酒店目前不接受，認為增加酒店風險及影響客人訂房安排。」

陳國基在交流會後提到若條件許可，一定會放寬外地抵港人士檢疫限制。陳國基：「我們現時要視乎疫情情況，有沒有新的變種（病毒），變種病毒是如何傳播，我們會密切監察。如果條件成熟許可，我們一定會繼續放寬。」他又說一直有與內地商討通關安排，會適時公布詳情。