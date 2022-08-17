曾支持彈劾特朗普　共和黨眾議員切尼黨內初選落敗

【有線新聞】在美國，曾經支持彈劾前總統特朗普的共和黨眾議員利茲切尼，在所屬懷俄明州的黨內初選落敗。她承認這是反對特朗普的代價。外界猜測她將放眼2024年的總統選舉。

美國前副總統切尼女兒利茲切尼爭取代表共和黨出選、尋求第三度連任懷俄明州聯邦眾議員，但在周二的初選初步顯示她大比數落後獲前總統特朗普支持的對手，她已致電對方承認落敗，又稱如果配合特朗普就2020年大選的謊言，便可以像兩年前的初選一樣輕易入閘，但她有自己的選擇，她明言︰「我不能、亦不會去做，我很清楚恪守職責帶來的潛在政治後果。」

利茲聲言會繼續致力阻止特朗普重返白宮，又形容現在是政治生涯新篇章的開始，沒有具體說明下一步計劃，但輿論揣測她會放眼2024年競逐總統。

利茲2016年當選眾議員，曾經是眾議院共和黨第三號人物，一直大力支持特朗普施政。至去年一月衝擊國會山莊事件，特朗普被指煽動民眾，利茲是10名倒戈支持彈劾特朗普的共和黨眾議員之一，她被撤銷黨內領袖職務，國會其後成立委員會調查騷亂，利茲出任副主席。

懷俄明州是傳統深紅州份，特朗普在上次大選以近七成得票在這個州勝出，至今仍具影響力。他支持的參選人哈格曼獲勝，得票比利茲多逾30個百分點，連同利茲在內，當初倒戈彈劾特朗普的眾議員，已有4人在初選觸礁，另外4人不尋求連任。