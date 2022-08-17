鄒幸彤煽動顛覆政權案　官撤交付程序報道限制　控方申閉門審訊遭拒

【有線新聞】支聯會前副主席鄒幸彤涉嫌煽動他人顛覆國家政權案，裁判官解除交付程序的報道限制，控方擔心影響司法公正，要求初級偵訊閉門進行，惟裁判官拒絕，認為容許報道但閉門審訊很奇怪。

被告鄒幸彤、何俊仁、李卓人由囚車押送到法院。鄒幸彤較早前司法覆核勝訴，法庭不可禁止傳媒報道案件的交付程序，主任裁判官羅德泉根據判詞宣布解除報道禁令，之前的審訊內容亦可以報道。

鄒幸彤較早前提出初級偵訊審議控方是否有足夠證據指證她，控方要求裁判官行使酌情權閉門進行初級偵訊。代表鄒幸彤的大律師梁麗幗反對，說除非「絕對必要」，否則《香港人權法》規定任何人都有公開審訊權利，加上只有鄒幸彤一人作供，不會傳召控辯雙方證人，支聯會大部分資料都公開找到，認為公開審訊影響不大。律政司一方就說，李卓人及何俊仁不會出席初級偵訊，如果鄒幸彤的證供與他們有衝突，其餘兩名被告無法挑戰；內容亦會在社會廣泛討論，影響其他證人、陪審團及司法公正。

裁判官說香港法治穩健及令人充滿信心，控方是過份擔心及謹慎，又說准許報道既成事實，容許報道但不准許人入庭聽審，邏輯上「好奇怪」，「一刀切」閉門亦有點武斷；又說正式審訊時也會有輿論壓力，舉例說沒人駕車就包保沒意外發生，問是否要如此極端？

裁判官決定下月2日至13日的初級偵訊公開進行，如果日後情況有變，裁判官有酌情權改為閉門。