內地隔離名額難求　港生料難趕及開學　冀政府包車過關：成功率一定高於包機

【有線新聞】有香港學生因為抽不到隔離名額，到內地升學受阻。有議員引述政務司司長陳國基在前廳交流會說，不排除會包機接送港生北上。

現時經深圳灣口岸到內地每日只有2,000個名額，有在廣州讀大學的香港人說，7月底開始抽檢疫名額，但一直抽不到。廣州中醫藥大學學生Brian：「深圳灣關口驛站搖號每天9時開始，我9時登入已看到4萬多人和我搶2,000名額。一半無助、一半生氣，無助是不知道可向誰求助，我搶不到（名額），又有「黃牛黨」與我搶，我完全不知道可以做甚麼，我唯有多付幾倍價錢乘飛機走。」Brian最終給付了5,000多元買「黃牛」機票飛去福建，隔離完才回廣州，還有半個月就開學，他說還有二、三十名同學未能回去。

協助他們的立法會議員楊永杰說，政務司司長陳國基在立法會前廳交流會透露正與內地當局商討，可能有方法幫到這批學生。九龍中楊永杰：「不排除有一些做法會推出，包括以包機方式將港生送上內地，然後註冊上學。除此以外，政府還有其他方式正在考慮中。」

廣州中醫藥大學學生Brian：「即使政府真的很好、安排包機，學生也趕不及（開學前）回校，要不深圳灣口岸開特別通道，讓需要回內地讀書的學生先過關。有沒有可能可以（安排金巴）包車讓學生快些過關，因為包車過關的成功率一定高於包機送我們到某地方。」