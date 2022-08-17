增5757確診、多四死　六成入院患者滿60歲　南區有院舍九人染疫

【有線新聞】本港新增5,757宗確診，本地個案佔5,563宗，多4名患者死亡。新增入院個案長者佔六成，住院的更高達八成，政府呼籲長者盡快打齊三針。

7月中至今，確診數字由三千多宗升至五千多宗，新增入院數字有上升趨勢，近日錄得超過200宗。長者確診和入院數字亦攀升，醫管局指，長者確診比例由6月初佔整體個案18%升至近期25%。

新增273宗入院個案，60歲以上長者佔六成，留醫病人中長者佔八成，衞生署呼籲長者及高危人士盡快打齊三針。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「社區的長者可能受的保護較低，第一可能早前第五波時，他們很多未受感染或未完成接種疫苗，一旦在這次疫情上升時受感染，很容易需要入院，或死亡機會增加。」

新增4間院舍呈報個案，其中南區翡翠長者之家合共七名院友及兩名員工確診。首宗個案是一位登記護士，8月15日檢測陽性，本身無病徵，已打四針，8月14日最後上班。周二另一位已打三針的護理員亦確診，全間院舍約130人需要檢疫。歐家榮：「第一位與院友有接觸的員工是位登記護士，我們了解她的工作主要是派藥以及個人護理，工作樓層包括一樓及二樓。我們仍在調查中，有可能她是一個源頭，或院舍內有其他隱形個案存在。」

有嘶哮症的2歲3個月大男童情況穩定，轉入普通兒科病房，基因分析顯示他感染BA.2病毒株；至於出現急性壞死腦炎的5歲9個月大女童情況仍然危殆。