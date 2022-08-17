國安案不設陪審團　律政司稱三官審理可保公平　湯家驊：陪審團未必公正

【有線新聞】壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反國安法的案件將不設陪審團，由三名指定法官審理，而民主派初選案，據了解由於「涉外因素」，同樣不設陪審團。律政司不評論個別案件，認為由指定法官組成審判庭，能確保公平審訊，被告人的合法權益絕無減損。

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，涉及串謀勾結外國勢力等罪，被控違反港區國安法的案件，下星期一在高等法院進行案件管理聆訊，由三名國安法指定法官處理，換言之不會有陪審團；另一宗國安案件民主派初選案，同樣不設陪審團。據了解，律政司司長林定國提出案件具有「涉外因素」。

去年唐英傑案，是國安法實施後首宗國安案件，當時不設陪審團的原因，包括涉及陪審員安全和妨礙司法公義，但都沒有提過「涉外因素」，今次首次出現的「涉外因素」，到底指甚麼，資深大律師湯家驊說要待法庭解釋，不過他認為有陪審團都未必代表百分百公正，湯家驊：「我覺得香港如不引用陪審團制度，不會是一個損失，因我對香港法官公正性和獨立性有很大信心，我做過很多有陪審團的個案，是否百分之百陪審團判決是絕對公正，對不起，我不敢說，我記憶中，我認為不太公正的例子，是多過公正的例子。」

大律師公會副主席陳政龍：「陪審團在我們的制度很重要，有很大作用，但不要忘記有一個不好處，便是沒有判詞可看，看不到（判決的）思路歷程 ，所以大家要有取捨。這麼重要案件，其中一個考慮，會否是大家想看到裁決原因。」

曾任國安委秘書長的政務司司長陳國基，被問到以「涉外因素」不設陪審團是否不公道，陳國基：「這件案件已進入司法程序，我不方便再評論，但我認為一定是最好的安排，最恰當的安排。」

律政司亦不評論個別案件，指由三名法官組成的審判庭，目的正是要確保公平審訊，秉行司法公義，絕無減損被告人的任何合法權益。