女保安遭鐵閘壓斃　勞工處正調查意外成因及法律責任　政府擬兩周內檢查轄下電閘

【有線新聞】一名女保安在油麻地母嬰健康院被塌下來的鐵閘壓死，家屬希望盡快交代意外原因，勞工處說已經展開調查。政府兩星期內會檢查轄下設施的大型電閘，確保可以安全由人手操作。

43歲死者魏女士與母親同住，在油麻地母嬰健康院做保安，一星期當值一至兩天。死者母親張女士：「她是我們的家庭支柱，將薪金三分二給我們，沒有她我怎麼辦？她很盡責，連貓狗都愛護，很善良，見到別人有需要會幫助、扶他們，很有愛心。（你認為事件中誰有最大責任？）最大責任是政府，政府不派人檢查（鐵閘）、有責任，把女兒還給我。」

案發在星期一，油麻地母嬰健康院一道鐵閘塌下，砸中女保安員魏女士。家屬引述警方透露，出事的電動鐵閘壞了兩星期，要由兩人用人手開關，但事發時只有死者一人推閘。

路政署無回應電閘是否壞了兩星期，說事件調查中，無其他補充；又說工程承建商及保安公司已聯絡死者家屬，盡力提供協助。

勞工處說正調查意外成因及法律責任，建築署及機電署預計兩星期內會檢查所有政府處所的大型電閘，確保可以安全人手操作，其他工務部門一星期內會檢查轄下設施的電閘。屋宇署亦會去信物業管理公司，呼籲他們檢查。