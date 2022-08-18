獅隧擬擴至三線來回　料2034完工　當局稱舊管道難作單車徑、留緊急用途

【有線新聞】路政署計劃擴建獅子山隧道，由兩線擴闊至三線行車，解決交通需求及隧道老化問題，預計2034年完工。

獅子山隧道這兩條行車管道，最少用了40多年，是上世紀60年代初的設計，路政署說與現時的標準有很大出入，建議在兩條管道中間興建約1.4公里長的三線行車隧道，取代原有往沙田的北行管道；南行管道亦會擴闊至三線，行車量會提高一成。

路政署主要工程管理處副處長張家亮：「現時差不多一半晚上，我們也要封路做一些維修工作，就像年紀大了，愈來愈多時間見醫生，將來維修保養工作所需要的時間可能更加長，我們擔心會影響隧道運作，希望將來大家多點時間，早點回家。」他強調擴建期間不會令到獅隧更塞車，張家亮：「中間那條隧道我們會用鑽挖方法做，因為爆破方法不可接受，因為兩邊行車隧道時間會較長。」

工程師學會前會長陳健碩：「希望給承建商一個選擇，就不要規定不准用爆破，因為我看不到爆破有甚麼大問題，因為當擴闊南管道時都要用爆破，都是非常接近行車隧道。」

張家亮又說勘測研究接近完成，原有北行管道會留作緊急用途，對於有市民建議改作單車徑，他說附近配套不足，難度較大。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓：「我覺得不應用這個思維，就是要做，這樣做不做到呢？如何配合，然後令有關問題可解決，甚至變為優勢。」

工程預計2025年動工，會對獅子山郊野公園內約0.16公頃林地造成永久影響，政府會在附近提供補償林地。